Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля

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Сегодня, 29 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Со счётом 5:1 победу одержала команда хозяев льда. «Колорадо» ведёт в серии 3-1.

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выиграли серию 4-0.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Ванкувер» ведёт в серии 3-1.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Победу в упорном матче одержали «Ойлерз» со счётом 1:0. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона».