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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Со счётом 5:1 победу одержала команда хозяев льда. «Колорадо» ведёт в серии 3-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выиграли серию 4-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Ванкувер» ведёт в серии 3-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Суси) – 02:55 (5x5)     1:1 Янковски (Лозон, Каррье) – 05:34 (4x4)     2:1 Нюквист (О'Райлли) – 25:21 (5x5)     3:1 Форсберг (Йози, Макдона) – 40:12 (4x4)     3:2 Бёзер (Линдхольм, Миллер) – 57:11 (6x5)     3:3 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 59:52 (6x5)     3:4 Линдхольм (Гарланд, Джошуа) – 61:02 (5x5)    

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Победу в упорном матче одержали «Ойлерз» со счётом 1:0. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 31:49 (5x4)    
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