Шестёркин — об игре Панарина: он был великолепен на протяжении всей серии с «Вашингтоном»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин высоко оценил игру соотечественника Артемия Панарина в серии с «Вашингтоном» (4-0). Российский нападающий забил два победных гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах серии.

«Мы готовы к любому развитию событий в матче. Мы играем до конца, все 60 минут, и помогаем друг другу стать лучше. Голы Панарина очень важны для нашей команды. Он играл великолепно на протяжении всей серии. Сегодня он вновь забил победный гол», — цитирует Шестёркина New York Post.

Шестёркин пропустил семь шайб за четыре матча серии с «Вашингтоном». Во втором раунде плей-офф «Рейнджерс» встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс», где текущий счёт 3-1 в пользу «Харрикейнз».