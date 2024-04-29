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Плющев — о «Рейнджерс»: они точно будут претендовать на Кубок Стэнли

Плющев — о «Рейнджерс»: они точно будут претендовать на Кубок Стэнли
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев выразил мнение, что «Нью-Йорк Рейнджерс» являются одними из фаворитов на Кубок Стэнли. В первом раунде плей-офф «синерубашечники» всухую обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0.

«Команда находится на ходу, показывает хорошие и стабильные результаты как в конце регулярного, так и в плей-офф. Поэтому они точно будут претендовать на Кубок Стэнли», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. Клуб из Нью-Йорка в четвёртый раз в своей истории завоевал Президентский кубок.

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