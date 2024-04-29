Роман Ротенберг: нужно хорошо поработать, чтобы рейтинги хоккея были выше, чем у футбола

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что перед сборной стоит задача повысить популярность хоккея в России.

— Насколько вам важен маркетинг и привлечение болельщиков на трибуны?

— У сборной всегда одна задача – выиграть каждый матч. Если говорить в целом, то надо доказать, что хоккей является спортом номер один в России. Поэтому всем нужно хорошо поработать, чтобы рейтинги хоккея были выше, чем у футбола. На клубном уровне рейтинги слабые в этом сезоне. Нужно сделать всё возможное, чтобы сборная России доказала, что хоккей – спорт номер один в России. Начинается совместная работа, в ней все участвуют, в том числе вы, уважаемые журналисты, а также болельщики, игроки, тренерский штаб. Все, кто с нами вместе.

Для нас большая честь работать в сборной России. Будем делом доказывать всем, в первую очередь нашим болельщикам, чтобы они приходили на трибуны. Чтобы как можно больше было болельщиков у телевизионных экранов на каждой игре. А потом подведём итоги после нашей серии. Я уверен, что они будут самыми успешными. Всем докажем делом, что хоккей может быть выше всех других видов спорта в России, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.