«Аж глаза вспотели». Кагарлицкий отреагировал на прощальное видео «Ак Барса»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий эмоционально отреагировал на прощальный видеоролик своего бывшего клуба — «Ак Барса».

«Спасибо за классное видео! Аж глаза вспотели», — написал Кагарлицкий в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в сообществе «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что нападающий покидает казанский клуб. 34-летний форвард выступал в составе «Ак Барса» с 2021 года, с момента перехода из московского «Динамо». За это время он провёл 208 матчей, в которых забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В общей сложности на счету Кагарлицкого 108 очков за команду.

Напомним, казанский клуб завершил сезон-2023/2024, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии.