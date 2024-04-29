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Андрей Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором »

Андрей Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором »
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Андрей Светлаков в предстоящем сезоне станет игроком челябинского «Трактора». Сообщается, что речь идёт не об однолетнем контракте, а о более длительном соглашении, о чём уже есть общая договорённость между сторонами. После 30-го апреля о сделке будет объявлено официально.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провёл за ЦСКА 59 матчей, в которых набрал 29 очков — забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача.

Всю прошлую карьеру в КХЛ форвард провёл в составе московских армейцев, с которыми стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023) и четырёхкратным чемпионом страны.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Светлаков покидает ЦСКА.

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