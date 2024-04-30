Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стэмкос дольше всех не шёл в раздевалку после вылета от «Флориды». Летом он может уйти

Стэмкос дольше всех не шёл в раздевалку после вылета от «Флориды». Летом он может уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Встреча запомнилась трогательным моментом сразу по её окончании, когда капитан «молний» Стивен Стэмкос дольше всех игроков «Тампы» не уходил в раздевалку, продолжая задумчиво смотреть на лёд.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, 34-летний канадец до сих пор не договорился с клубом о новом контракте и может покинуть «Тампу» этим летом. Его нынешнее соглашение истекает в июне. Стэмкос выступает за «Лайтнинг» всю свою карьеру в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти матчах нынешнего плей-офф канадский форвард набрал 6 (5+1) очков.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
Материалы по теме
Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о будущем Стэмкоса после вылета команды из КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android