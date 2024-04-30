Стэмкос дольше всех не шёл в раздевалку после вылета от «Флориды». Летом он может уйти

Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Встреча запомнилась трогательным моментом сразу по её окончании, когда капитан «молний» Стивен Стэмкос дольше всех игроков «Тампы» не уходил в раздевалку, продолжая задумчиво смотреть на лёд.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, 34-летний канадец до сих пор не договорился с клубом о новом контракте и может покинуть «Тампу» этим летом. Его нынешнее соглашение истекает в июне. Стэмкос выступает за «Лайтнинг» всю свою карьеру в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти матчах нынешнего плей-офф канадский форвард набрал 6 (5+1) очков.