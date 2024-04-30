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Плющев рассказал, как работа в КГБ помогла ему на тренерском поприще

Плющев рассказал, как работа в КГБ помогла ему на тренерском поприще
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал, как работа в КГБ помогла ему на тренерском поприще.

— Как известно, ранее вы служили в силовых структурах. Помог ли вам опыт, приобретённый в спецслужбах, на тренерском мостике?

— Безусловно, помог. Я был призван в ряды КГБ в отдел по борьбе с терроризмом. В большинстве случаев я занимался аналитической работой. И данный опыт мне пригодился в тренерской профессии. Ведь что в хоккее, что в КГБ, одной из главных составляющих была работа с людьми. Причём с совершенно разными людьми: начиная с очень умных, а заканчивая не очень адекватными. Но в любом случае мне нужно было разбираться с их мотивами, выстраивать логическую цепочку и принимать решения, — сказал Плющев в интервью LiveResult.

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