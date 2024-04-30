Агент прокомментировал тяжёлую травму Наместникова, которому шайба прилетела в голову

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал тяжёлую травму нападающего «Виннипег Джетс» Владислава Наместникова, которому во время матча плей-офф с «Колорадо Эвеланш» шайба прилетела в голову.

«Прежде всего хочется пожелать здоровья ему и терпения и сил его семье перенести такие переживания. Наместников, кстати, очень неплохо вписался в «Виннипег» и показал достаточно интересную, продуктивную игру. Очень не хотелось бы, чтобы эта травма повлияла на дальнейший ход карьеры Владислава.

Он показывал себя стабильно в этом сезоне. Значит, попал к своему тренеру, попал в нужное окружение. Ему оказали доверие в тех или иных ситуациях, в которых он себя по полной проявил. Всё сложилось. Лично у меня никогда не было сомнений в уровне мастерства этого хоккеиста. Поэтому очень рад за него, что ему удалось проявить себя. Но вот, к сожалению, травма, которая, повторюсь, не дай бог как-нибудь повлияет на ход его дальнейшей карьеры», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.