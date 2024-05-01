Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Медведев заявил об очередном переносе совета директоров СКА

Александр Медведев заявил об очередном переносе совета директоров СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил об очередном переносе заседания совета.

— На 28 апреля было заявлено проведение заседания совета директоров СКА. Состоялось ли оно?

— Нет, совет директоров перенесён на период после 11 мая, когда завершится тур нашей сборной. Не было крайней необходимости провести его в апреле. Приняли совместное решение провести заседание с очным участием всех членов совета директоров, — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате»:
«Зритель идёт не на Урфинов Джюсов, а на талантов». Босс СКА — о судействе и грязи в КХЛ
Эксклюзив
«Зритель идёт не на Урфинов Джюсов, а на талантов». Босс СКА — о судействе и грязи в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android