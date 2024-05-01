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«Он не смог проявить свои качества». Александр Медведев — о Лайпсике

«Он не смог проявить свои качества». Александр Медведев — о Лайпсике
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о причинах неудачной игры нападающего Брендана Лайпсика в армейском клубе.

— СКА оформил Брендану Лайпсику российский паспорт, однако он почти не играл в Петербурге.

— К сожалению, травма на него повлияла. Мы знаем, как он мог играть. Видели, как он играл в «Металлурге» и ЦСКА. К сожалению, он не смог проявить свои качества в прошедшем сезоне. Он получил травму, затем очень тяжело восстанавливался и входил в игру, — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

29-летний Лайпсик, получивший российское гражданство по ходу сезона, набрал лишь 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате»:
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