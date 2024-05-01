В московском «Динамо» рассказали, когда клуб начнёт объявлять о переходах новичков

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда клуб начнёт объявлять о переходах новичков.

«У нас есть договорённости и даже подписанные соглашения с определёнными игроками, однако из-за некоторых нюансов мы начнём давать новости немного позже. Болельщикам придётся набраться терпения», — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место.

Отметим, что сегодня стало известно, что бывший капитан бело-голубых Андрей Миронов официально пополнил состав «Спартака», подписав двухлетний контракт.