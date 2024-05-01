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Василевский: надеюсь, Стэмкос останется в «Тампе» и завершит здесь свою карьеру

Василевский: надеюсь, Стэмкос останется в «Тампе» и завершит здесь свою карьеру
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказался об игре капитана Стивена Стэмкоса и его значении для команды. Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

«Он был великолепен на протяжении всего сезона, а в плей-офф он был нашим лучшим игроком. У этого парня великолепное мастерство и огромный опыт. Нет никаких сомнений в том, что он выйдет на площадку и сделает всё возможное для победы команды. Отличный капитан и отличный лидер. Он всегда рядом с ребятами. Я не могу сказать достаточно о нём. Надеюсь, что он останется в команде и завершит здесь карьеру», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

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