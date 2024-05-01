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«Он железный человек». Василевский — о неожиданном возвращении Сергачёва после травмы

«Он железный человек». Василевский — о неожиданном возвращении Сергачёва после травмы
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский удивился скорому возвращению после тяжёлой травмы защитника Михаила Сергачёва. Россиянин вернулся в четвёртом матче серии с «Флоридой», хотя по прогнозам не должен был принимать участия в матчах вплоть до финальной серии Кубка Стэнли.

«Он железный человек. Без понятия, как это вообще возможно», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Сергачёв принял участие в последних двух матчах серии с «Флоридой» и отметился результативной передачей.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

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