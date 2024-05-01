«Авангард» заключил однолетний контракт с нападающим Линденом Веем, сообщает пресс-служба КХЛ.

Вей провёл сезон-2023/2024 в немецком клубе «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9». Нападающий является обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе ЦСКА.

Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 340 встреч и совершил 252 (81+171) результативных действия. Вей выступал за казахстанский «Барыс», ЦСКА и СКА.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.