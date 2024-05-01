Купер извинился за свои слова о Бобровском и предложении надеть юбки на вратарей

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер извинился за свои слова после вылета из плей-офф. Специалист был недоволен действиями Сергея Бобровского, который, по его мнению, спровоцировал судей отменить два гола «Лайтнинг» и предложил вратарям «надеть юбки».

«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провёл неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Знаете, это один из тех моментов, если бы вы могли просто вернуть слова обратно, то я бы так и сделал.

Я отец двоих дочерей и активный сторонник женского хоккея. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться со своими девочками. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам, что вылетели из моего рта тем вечером», — цитирует Купера пресс-служба клуба.