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Дадонов впервые в карьере забросил шайбу в двух матчах Кубка Стэнли подряд

Дадонов впервые в карьере забросил шайбу в двух матчах Кубка Стэнли подряд
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В Далласе (США) прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в составе хозяев забил в этой встрече забил российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, 35-летний россиянин смог отличиться во втором матче подряд. Это первый раз в карьере Дадонова, когда он смог отметиться заброшенной шайбой в двух матчах плей-офф НХЛ кряду.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, Дадонов вернулся в состав команды после восстановления от перелома нижней части тела лишь в самом конце регулярного чемпионата. До этого в общей сложности он пропустил два месяца.

На данный момент «Даллас» ведёт в серии 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4)     1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5)     2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4)     2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5)     3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)    
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