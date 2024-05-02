Дадонов впервые в карьере забросил шайбу в двух матчах Кубка Стэнли подряд

В Далласе (США) прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в составе хозяев забил в этой встрече забил российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, 35-летний россиянин смог отличиться во втором матче подряд. Это первый раз в карьере Дадонова, когда он смог отметиться заброшенной шайбой в двух матчах плей-офф НХЛ кряду.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, Дадонов вернулся в состав команды после восстановления от перелома нижней части тела лишь в самом конце регулярного чемпионата. До этого в общей сложности он пропустил два месяца.

На данный момент «Даллас» ведёт в серии 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса».