Миро Хейсканен — третий по скорости набора 50 очков в КС среди действующих защитников

В Далласе (США) прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
Финский защитник хозяев Миро Хейсканен отметился в этой встрече результативной передачей. Это очко стало для 24-летнего хоккеиста 50-м за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Он стал третьим по скорости набора 50 очков в матчах Кубка Стэнли среди действующих защитников (за 71 матч), сравнявшись с Тори Кругом. Быстрее это сделали только Кейл Макар (49 матчей) и Эрик Карлссон (63 матча).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в нынешнем плей-офф на счету финна 5 (1+4) очков в 5 матчах.
На данный момент «Даллас» ведёт в серии 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса».
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