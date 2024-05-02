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«Эдмонтон» пропустил в результате чудовищного отскока от борта после броска Гаврикова

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент начался второй период, счёт в матче 2:1 в пользу калифорнийского клуба.

Первый гол в составе гостей, на последней минуте первого периода, записал на свой счёт Алекс Лаферрье, успев на добивании после того, как голкипер «нефтяников» Стюарт Скиннер потерял ворота в результате неудачнейшего отскока шайбы от борта после броска российского защитника «Кингз» Владислава Гаврикова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео удачного момента для «Лос-Анджелеса»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Эдмонтон» ведёт в серии 3-1. В случае победы «Кингз» в этом матче, серия вернётся в Лос-Анджелес.