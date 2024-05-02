«Даллас» впервые в истории перевернул серию после того, как уступал в ней 0-2

В Далласе (США) прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Напомним, что техасский клуб проиграл первые две встречи. Это первый раз в истории «Старз», когда им удалось выиграть три матча подряд после того, как они начали серию с 0-2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса» в Пэрэдайсе. В случае успеха в нём «Даллас» выиграет серию и оформит выход во второй раунд Кубка Стэнли.