«Даллас» впервые в истории перевернул серию после того, как уступал в ней 0-2
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В Далласе (США) прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Напомним, что техасский клуб проиграл первые две встречи. Это первый раз в истории «Старз», когда им удалось выиграть три матча подряд после того, как они начали серию с 0-2.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса» в Пэрэдайсе. В случае успеха в нём «Даллас» выиграет серию и оформит выход во второй раунд Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4) 1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5) 2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4) 2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5) 3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)
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