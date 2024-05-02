Главный тренер «Далласа» прокомментировал камбэк «Старз» в серии с «Вегасом»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал камбэк своей команды в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 с «Вегас Голден Найтс» после поражений в двух первых матчах. Сегодня, 2 мая, «звёзды» обыграли «рыцарей» со счётом 3:2 и вышли вперёд в серии (3-2).

«После первых двух игр у нас не было особой веры (в итоговый успех. — Прим. «Чемпионата»), но шесть дней спустя у нас появился шанс выбить из розыгрыша обладателей Кубка Стэнли. Однако нам предстоит ещё много тяжёлой работы», — приводит слова Дебура SinBin Vegas.

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Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса» в Пэрэдайсе. В случае успеха в нём «Даллас» выиграет серию и оформит выход во второй раунд Кубка Стэнли.