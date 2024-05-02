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Главный тренер «Далласа» прокомментировал камбэк «Старз» в серии с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» прокомментировал камбэк «Старз» в серии с «Вегасом»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал камбэк своей команды в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 с «Вегас Голден Найтс» после поражений в двух первых матчах. Сегодня, 2 мая, «звёзды» обыграли «рыцарей» со счётом 3:2 и вышли вперёд в серии (3-2).

«После первых двух игр у нас не было особой веры (в итоговый успех. — Прим. «Чемпионата»), но шесть дней спустя у нас появился шанс выбить из розыгрыша обладателей Кубка Стэнли. Однако нам предстоит ещё много тяжёлой работы», — приводит слова Дебура SinBin Vegas.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Шестой матч пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «Вегаса» в Пэрэдайсе. В случае успеха в нём «Даллас» выиграет серию и оформит выход во второй раунд Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4)     1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5)     2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4)     2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5)     3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)    
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