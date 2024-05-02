Главный тренер «Вегаса»: мы отталкиваемся от того, что являемся действующими чемпионами

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди после поражения его команды от «Даллас Старз» (2:3) в сегодняшнем пятом матче серии Кубка Стэнли заявил, что игроки «рыцарей» приложат все усилия для выхода во второй раунд плей-офф.

«Мы отталкиваемся от того факта, что являемся действующими обладателями Кубка Стэнли. Наша раздевалка полна решимости», — приводит слова Кэссиди SinBin Vegas.

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На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу техасского клуба. Напомним, «Вегас» начал серию с двух побед, однако затем уступил в трёх встречах кряду. Шестая игра пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «рыцарей» в Пэрэдайсе. В случае поражения, подопечные Кэссиди сложат с себя полномочия действующих чемпионов.