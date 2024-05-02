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Главный тренер «Вегаса»: мы отталкиваемся от того, что являемся действующими чемпионами

Главный тренер «Вегаса»: мы отталкиваемся от того, что являемся действующими чемпионами
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди после поражения его команды от «Даллас Старз» (2:3) в сегодняшнем пятом матче серии Кубка Стэнли заявил, что игроки «рыцарей» приложат все усилия для выхода во второй раунд плей-офф.

«Мы отталкиваемся от того факта, что являемся действующими обладателями Кубка Стэнли. Наша раздевалка полна решимости», — приводит слова Кэссиди SinBin Vegas.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу техасского клуба. Напомним, «Вегас» начал серию с двух побед, однако затем уступил в трёх встречах кряду. Шестая игра пройдёт в ночь с 3 на 4 мая на домашнем льду «рыцарей» в Пэрэдайсе. В случае поражения, подопечные Кэссиди сложат с себя полномочия действующих чемпионов.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4)     1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5)     2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4)     2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5)     3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)    
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