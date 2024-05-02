Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хайман повторил исторический рекорд «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ

Хайман повторил исторический рекорд «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    

Четвёртую шайбу «нефтяников» в этой встрече забросил нападающий Зак Хайман. Этот гол стал седьмым для 31-летнего форварда в нынешнем плей-офф. Этот результат помог ему повторить исторический рекорд «Ойлерз» по количеству голов в пяти первых матчах розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне. Ранее он принадлежал Яри Курри, установившему его в 1987 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Эдмонтон» ведёт в серии 3-1. В случае победы «Кингз» в этом матче, серия вернётся в Лос-Анджелес.

Материалы по теме
Видео
«Эдмонтон» пропустил в результате чудовищного отскока от борта после броска Гаврикова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android