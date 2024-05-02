Хайман повторил исторический рекорд «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Четвёртую шайбу «нефтяников» в этой встрече забросил нападающий Зак Хайман. Этот гол стал седьмым для 31-летнего форварда в нынешнем плей-офф. Этот результат помог ему повторить исторический рекорд «Ойлерз» по количеству голов в пяти первых матчах розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне. Ранее он принадлежал Яри Курри, установившему его в 1987 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Эдмонтон» ведёт в серии 3-1. В случае победы «Кингз» в этом матче, серия вернётся в Лос-Анджелес.