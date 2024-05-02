«Эдмонтон» выбил «Лос-Анджелес» из Кубка Стэнли в третьем сезоне кряду
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В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» итоговый успех в серии (4-1) и выход во второй раунд плей-офф.
Таким образом, этот сезон стал уже третьим подряд, в котором «Эдмонтон» выбивает «Лос-Анджелес» из розыгрыша Кубка Стэнли. В последний раз аналогичное происходило с 2013 по 2015 год, когда «Чикаго Блэкхоукс» неизменно брал верх над «Миннесотой Уайлд».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
В полуфинале Западной конференции «Ойлерз» встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз». На данный момент в этой серии счёт 3-2 в пользу «косаток».
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5) 1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5) 1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4) 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5) 4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5) 4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)
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