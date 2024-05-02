«Эдмонтон» выбил «Лос-Анджелес» из Кубка Стэнли в третьем сезоне кряду

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» итоговый успех в серии (4-1) и выход во второй раунд плей-офф.

Таким образом, этот сезон стал уже третьим подряд, в котором «Эдмонтон» выбивает «Лос-Анджелес» из розыгрыша Кубка Стэнли. В последний раз аналогичное происходило с 2013 по 2015 год, когда «Чикаго Блэкхоукс» неизменно брал верх над «Миннесотой Уайлд».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В полуфинале Западной конференции «Ойлерз» встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз». На данный момент в этой серии счёт 3-2 в пользу «косаток».