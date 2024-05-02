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«Лос-Анджелес» установил антирекорд НХЛ по игре в неравных составах в серии плей-офф

«Лос-Анджелес» установил антирекорд НХЛ по игре в неравных составах в серии плей-офф
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В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» общий успех в серии (4-1) и выход во второй раунда Кубка Стэнли.

«Лос-Анджелес» так и не смог забить ни одного гола в большинстве из 12 попыток. «Кингз» пропустили 10 голов в меньшинстве и установили антирекорд НХЛ. Ещё ни одна команда в истории лиги не пропускала 10 голов в меньшинстве, при этом ни разу не поразив ворота соперника в большинстве в серии плей-офф НХЛ.

Ранее худшим результатом были девять пропущенных шайб в меньшинстве «Монреалем» в серии 1997 года с «Нью-Джерси».

«Эдмонтон» впервые в своей истории не пропустил ни одной шайбы при игре в меньшинстве за серию плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    
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