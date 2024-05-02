«Лос-Анджелес» установил антирекорд НХЛ по игре в неравных составах в серии плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» общий успех в серии (4-1) и выход во второй раунда Кубка Стэнли.
«Лос-Анджелес» так и не смог забить ни одного гола в большинстве из 12 попыток. «Кингз» пропустили 10 голов в меньшинстве и установили антирекорд НХЛ. Ещё ни одна команда в истории лиги не пропускала 10 голов в меньшинстве, при этом ни разу не поразив ворота соперника в большинстве в серии плей-офф НХЛ.
Ранее худшим результатом были девять пропущенных шайб в меньшинстве «Монреалем» в серии 1997 года с «Нью-Джерси».
«Эдмонтон» впервые в своей истории не пропустил ни одной шайбы при игре в меньшинстве за серию плей-офф НХЛ.
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