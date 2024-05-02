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Шелдон Киф оценил шестиматчевую серию поражений «Торонто» в домашних играх плей-офф

Шелдон Киф оценил шестиматчевую серию поражений «Торонто» в домашних играх плей-офф
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о шестом матче серии с «Бостоном», который пройдёт в Торонто. «Торонто» проиграл шесть домашних матчей плей-офф кряду, антирекорд франшизы — семь поражений. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Бостона».

«Честно говоря, статус домашнего матча ничего не значит. Мы должны подходить к игре так же, как и на выезде, с точки зрения нашего плана и того, что нам требуется выполнить. Нам не нужно никого впечатлять. Нам не нужно этого делать, нам просто нужно выиграть игру.

Я знаю, что мы не слишком удачно играем на домашней площадке в плей-офф. У нас будет ещё одна возможность изменить эту неприятную тенденцию», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Шестой матч серии пройдёт на площадке «Торонто» в ночь на 3 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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