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Бывший защитник Евгений Бирюков вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Бывший защитник Евгений Бирюков вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
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Бывший защитник Евгений Бирюков вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Экс игрок обороны поделился эмоциями от своего первого тренерского опыта. Специалист будет работать с защитниками и молодыми хоккеистами.

«С радостью объявляю о начале нового этапа своей работы! Спасибо «Салавату Юлаеву» за доверие. Начинаем тренерский путь», — написал Бирюков в своём телеграм-канале.

38-летний Бирюков провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 33 матча и набрал 4 (1+3) очка. В прошедшем сезоне Бирюков преодолел отметку в 1000 сыгранных матчей в КХЛ.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Евгений провёл 1001 матч, забросил 24 шайбы и отдал 125 результативных передач, набрав в общей сложности 149 очков с показателем полезности «+118».

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