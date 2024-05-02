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Генменеджер «Торпедо» Гафуров покинул клуб и вошёл в администрацию Нижегородской области

Генменеджер «Торпедо» Гафуров покинул клуб и вошёл в администрацию Нижегородской области
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что Максим Гафуров стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Специалист перешёл на новую должность, после того как несколько лет был генеральным менеджером нижегородского «Торпедо».

«Пост зампреда в ближайшее время займёт Максим Гафуров. У Максима большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. На новом посту он продолжит тесное сотрудничество с хоккейным клубом «Торпедо», где успешно строил команду последние 4 года, а также выигрывал с «Чайкой» Кубок Харламова. Становился лучшим генеральным менеджером КХЛ, по мнению ведущих СМИ. Собрал нынешний состав «Торпедо» — от Конюшкова и Атанасова до знаковых переходов в «Чайку» и школу ХК «Торпедо». Кроме поддержки в текущей деятельности, у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию», — написал Никитин в своём телеграм-канале.

Как сообщали ранее ряд СМИ, Гафуров покинул пост генменеджера «Торпедо» из-за разногласий с главным тренером Игорем Ларионовым. По сообщениям источников, Ларионов поставил ультиматум губернатору области Никитину, заявив, что покинет «Торпедо», если Гафуров не уйдёт из клуба.

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