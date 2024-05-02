Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» Башкиров принял контрактное предложение «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Башкиров принял контрактное предложение «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Металлурга». Теперь у уфимцев есть неделя, чтобы повторить условия магнитогорцев и оставить Башкирова в «Салавате».

В прошедшем сезоне 22-летний Башкиров провёл в регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+10». В плей-офф на счету нападающего два гола в шести матчах серии с «Трактором».

Башкиров всю карьеру в КХЛ провёл в «Салавате», где за 246 матчей набрал 71 очко — забросил 29 шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «+16». Уфимский клуб завершил прошедший сезон поражением от «Трактора» в первом раунде плей-офф.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android