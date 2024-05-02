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Сергачёв заявил, что в межсезонье ему предстоит операция по удалению металлических штифтов

Сергачёв заявил, что в межсезонье ему предстоит операция по удалению металлических штифтов
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв заявил, что в межсезонье ему предстоит операция по удалению металлических штифтов. В феврале россиянин перенёс операцию после тяжёлой травмы на левой ноге и неожиданно вернулся в четвёртом матче плей-офф с «Флоридой».

«Первое время мне было тяжело. Стало полегче, когда я начал тренировки и стал кататься на льду. Сейчас я могу тренироваться без всяких ограничений. Однако мне ещё предстоит удалить металлические штифты из левой ноги. Летом я начну свои тренировки раньше, чем обычно. Ведь я устал меньше всех», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

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