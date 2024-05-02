«Торпедо» подписало контракт с экс форвардом «Адмирала» и продлило соглашение с Атанасовым

«Торпедо» подписало контракты с нападающими Данилом Савуновым и Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Савуновым рассчитан на один сезон, с Берлёвым — на два. Также хоккейный клуб «Торпедо» продлил срок действия контракта с нападающим Василием Атанасовым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Берлёв был одним из лучших бомбардиров «Адмирала», где за два сезона набрал 54 (19+35) очка в 121 матче. Антон дважды становился победителем ВХЛ, поднимая над головой Кубок Петрова.

23-летний Савунов в прошедшем сезоне получал практику в ВХЛ, выступая за новокузнецкий «Металлург». В 19 матчах уроженец Нижегородской области набрал 10 (6+4) очков.

Василий Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».