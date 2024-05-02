СКА получил 18-летнего вратаря Егора Заврагина в результате обмена с «Югрой»

СКА и «Югра» совершили обмен, в результате которого петербургский клуб получил 18-летнего вратаря Егора Заврагина. В обратном направлении в клуб ВХЛ отправились нападающие Матвей Кабуш и Егор Гурзанов и денежная компенсация.

В предыдущем сезоне Заврагин провёл девять матчей в составе «Мамонтов Югры», в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 94,5%. В составе «Югры» голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 94%.

21-летний Кабуш в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «СКА-Нева». В 47 матчах нападающий набрал 10 (5+5) очков. 21-летний Гурзанов прошлый сезон также провёл в составе «СКА-Нева», где за 45 матчей отметился 23 (7+16) набранными очками.