СКА подписал новые контракты с нападающим Зыковым и защитником Земчёнком

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракты с нападающим Валентином Зыковым и защитником Артёмом Земчёнком. Старые соглашения хоккеистов с клубом были расторгнуты 30 апреля. Новые контракты рассчитаны на три года и будут действовать до конца сезона-2026/2027.

В прошлом чемпионате нападающий Зыков провёл 57 матчей за СКА и установил личный рекорд сезонной результативности: 30 (13+17) очков. Общий показатель полезности — «+13». В составе армейцев форвард стал обладателем Кубка Континента в 2023 году и двукратным бронзовым призёром чемпионата России (2022 и 2023 годы).

В прошлом чемпионате защитник Земчёнок провёл 60 матчей и набрал 19 (4+15) очков при общем показателе полезности «+35». В составе армейцев он стал вице-чемпионом России в сезоне-2019/2020 и бронзовым призёром чемпионата России (2018/2019).