В «Авангарде» оценили подписание контракта с защитником Павлом Коледовым

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с защитником Павлом Коледовым.

«В прошедшем сезоне нам очевидно не хватило праворукого опытного защитника. Коледов добавит нашей команде мастерства и надёжности в обороне, а также вариативности в атаке. Кроме того, Павел – настоящий лидер, способен повести за собой на льду, сплотить коллектив в раздевалке», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

Всего в КХЛ 29-летний Павел Коледов провёл 596 матчей, в которых набрал 124 очка — забросил 38 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+46». Помимо уфимского «Салавата Юлаева», защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».