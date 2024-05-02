«Автомобилист» заключил долгосрочный контракт с нападающим Анатолием Голышевым

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Анатолием Голышевым, сообщает пресс-служба клуба. С форвардом заключён новый долгосрочный контракт сроком на пять лет.

В системе клуба Анатолий выступает с 2012 года, а в главной команде «Автомобилиста» — с 2013 года. Голышев является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом клуба в истории КХЛ, он же — автор единственного хет-трика «Автомобилиста» в плей-офф.

В общей сложности Анатолий отыграл 11 сезонов за «Автомобилист» в КХЛ, забил 145 шайб и отдал 172 голевые передачи в 548 матчах. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате нападающий сыграл 62 матча, набрал 33 (10+23) очка. В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина: в 16 матчах он набрал 18 (9+9) очков.