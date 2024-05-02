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Юниорская сборная Казахстана проиграла Норвегии и потеряла прописку в элитном дивизионе

Юниорская сборная Казахстана проиграла Норвегии и потеряла прописку в элитном дивизионе
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В Финляндии на стадионе «Трио-Арена» прошёл матч юниорского чемпионата мира по хоккею за право остаться в элитном дивизионе. Сборная Казахстана проиграла сборной Норвегии со счётом 5:6 по буллитам и потеряла прописку в элитном дивизионе.

U18 ЧМ-2024 . Утешительный раунд
02 мая 2024, четверг. 11:00 МСК
Норвегия U18
Окончен
6 : 5
Б
Казахстан U18
1:0 Ватне (Мольде, Эриксен) – 06:30 (5x5)     2:0 Эриксен (Ватне, Солхейм) – 13:46 (5x5)     2:1 Корнеев (Черкассов, Киреев) – 17:15 (5x5)     3:1 Эриксен (Ватне, Дели) – 21:22 (5x5)     3:2 Божко (Корнеев, Киреев) – 28:41 (5x4)     3:3 Саркенов (Дурглишвили) – 35:06 (5x5)     4:3 Аарам Ольсен (Дели, Мюре) – 36:15 (5x5)     5:3 Мюре (Дели, Слетмо-Кьярне) – 46:37 (5x5)     5:4 Глухих (Симонов, Кажибеков) – 51:04     5:5 Шипилин (Саркенов, Алибек) – 54:10 (5x5)     6:5 Ватне – 70:00    

По ходу матча сборная Казахстана дважды проигрывала в счёте с разницей в две шайбы и оба раза отыгрывалась. В середине третьего периода казахстанская сборная проигрывала две шайбы, но смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Овертайм завершился вничью, а в серии буллитов победу праздновала норвежская сборная.

На групповом этапе сборная Казахстана набрала два очка, сенсационно обыграв сборную Чехии в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, норвежская сборная сохранила прописку в элитном дивизионе, а сборная Казахстана его покинула.

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