Юниорская сборная Казахстана проиграла Норвегии и потеряла прописку в элитном дивизионе

В Финляндии на стадионе «Трио-Арена» прошёл матч юниорского чемпионата мира по хоккею за право остаться в элитном дивизионе. Сборная Казахстана проиграла сборной Норвегии со счётом 5:6 по буллитам и потеряла прописку в элитном дивизионе.

По ходу матча сборная Казахстана дважды проигрывала в счёте с разницей в две шайбы и оба раза отыгрывалась. В середине третьего периода казахстанская сборная проигрывала две шайбы, но смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Овертайм завершился вничью, а в серии буллитов победу праздновала норвежская сборная.

На групповом этапе сборная Казахстана набрала два очка, сенсационно обыграв сборную Чехии в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, норвежская сборная сохранила прописку в элитном дивизионе, а сборная Казахстана его покинула.