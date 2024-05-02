Известный эксперт оценил будущее «Вашингтона» и рассказал, как клуб может добиться успехов

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил будущее «Вашингтона» и рассказал, как клуб может добиться успехов/

— Есть ли у «Вашингтона» перспективная молодёжь, которая может помочь команде безболезненно пережить перестройку?

— Сложно что-либо сказать. В организации работают серьёзные специалисты — такие, как ассистент генерального менеджера Росс Махоуни, как Стивен Боумэн, другие скауты. Люди достаточно авторитетные, известные. Они знают, что делают. Поэтому надеюсь, что в скором времени «Вашингтон» будет показывать привычную нам игру.

— Предстоящий драфт много решит для команды?

— Скажу так: драфт — это лишь один из инструментов, позволяющих клубу добиться успеха. Это зависит от команды скаутов, которые выбирают игроков. В любом случае игрок, выбранный сегодня, стабильным, производительным членом Национальной хоккейной лиги может стать только через пять лет. Но эти пять лет команда будет существовать, что-то делать. Поэтому инструментов, позволяющих команде получить сиюминутный результат, достаточно много. В том числе обмены, выборы на драфте, обмены проспектов на уже сложившихся игроков, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.