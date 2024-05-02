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Драйзайтль: в этом году «Эдмонтон» является лучшей командой, чем в прошлых сезонах

Драйзайтль: в этом году «Эдмонтон» является лучшей командой, чем в прошлых сезонах
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелесом» в пяти матчах. В пятом матче серии немецкий форвард отметился дублем.

«Я думаю, что в этом году мы являемся лучшей командой, чем в прошлом или позапрошлом сезонах. Мы стали более зрелыми, что иногда играет большую роль, но «Кингз» действительно хорошая команда. Они усложнили нам жизнь.

Каждую игру против них шла настоящая борьба. Снимаю шляпу перед тем, как упорно они боролись и играли в хоккей. При этом мы проделали действительно хорошую работу, подготовившись морально и физически к этому вызову», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл».

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