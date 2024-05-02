«Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим Данилом Алалыкиным. Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт с форвардом рассчитан сроком на два года.

В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 16 очков — забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету форварда шесть матчей без набранных очков.

Всего в КХЛ на счету Алалыкина 179 матчей, в которых нападающий набрал 44 очка — забросил 19 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+5».

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Трактору» в шести матчах.