СКА подписал контракт с защитником Данилой Галенюком, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2025/2026.

В МХЛ начал выступать в команде «Мамонты Югры». В октябре 2017 года стал хоккеистом СКА, прошёл все ступени клубной системы. В составе СКА стал обладателем Кубка Континента (2018), вице-чемпионом России (2020) и двукратным бронзовым призёром КХЛ (2018 и 2021).

В ноябре 2021 года перешёл в «Сочи». Выступал за черноморский клуб на протяжении двух с половиной сезонов.

В сезоне-2023/2024 24-летний игрок обороны провёл за южан 58 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-17».