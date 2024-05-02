«Любой попадает на штраф КХЛ». Дементьев назвал главную проблему силовых приёмов в России

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о главной проблеме силовых приёмов в России.

— Самой большой проблемой силовых приёмов у нас в стране является то, что мы их никак не обсуждаем. Любой тренер, функционер, высказывающий своё мнение по этому вопросу, попадает на штраф лиге. Объективная оценка и обсуждения, какими должны быть силовые приёмы, у нас отсутствуют. И это является большой проблемой — что у нас нет красивой, честной и правильной силовой борьбы. Дискуссии об этом нет. У нас не выработаны стандарты оценки игровых ситуаций.

— Если бы правила о штрафах за критику судей убрали, это помогло бы исправить ситуацию?

— Поймите верно: нам нужен консенсус при обсуждении, какой силовой приём правильный, а какой — нет. И, исходя из этого, начинать обсуждать.

А то мне прям стыдно, когда у нас Радулова удаляют, матч-штраф дают в плей-офф, других игроков наказывают. Несерьёзные удары — а хоккеисты пропускают матчи, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.