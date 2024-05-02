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Лучший бомбардир минувшего сезона ВХЛ перешёл в «Сочи»

Лучший бомбардир минувшего сезона ВХЛ перешёл в «Сочи»
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В результате обмена с «Югрой» Игорь Швырёв стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба южан. С 25-летним нападающим подписан односторонний контракт на два сезона.

Швырёв родился в Магнитогорске в 1998 году, является воспитанником «Металлурга». В КХЛ выступал за «Металлург» и «Спартак», проведя в общей сложности 117 матчей и записав в личную статистику 12 (4+8) очков. В минувшем сезоне Швырёв в составе «Югры» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав в 54 встречах 56 (25+31) баллов. В плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 19 встречах.

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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