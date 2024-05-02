Давыдов: от перехода Миронова в «Спартак» больше теряет не «Динамо», а сам игрок

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил подписание контракта бывшего капитана бело-голубых Андрея Миронова со «Спартаком».

— Андрюша — наш воспитанник, по количеству матчей за «Динамо» уже вошёл в историю клуба. Жаль, что всё так произошло. Но я считаю, что от этого перехода больше теряет не «Динамо», а сам Миронов. Нарушена такая красивая и патриотичная для бело-голубых история! Думаю, через три-четыре года, когда завершится карьера Миронова, он это поймёт.

— В ваше игровое время переход из «Динамо» в «Спартак» расценивался как ЧП?

— «Динамо», как и ЦСКА, — представитель силовых структур, «Спартак» — гражданских. Наверное, где-то в клубных верхах переходы из «Динамо» или ЦСКА в «Спартак» воспринимались как что-то чрезвычайное. Но мы, игроки, относились к ним более спокойно. Искусственной вражды точно не было, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Миронов является обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо», серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.