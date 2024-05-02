Коньков — о Епанчинцеве в «Сибири»: ему настало время проявлять себя

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил приход Вадима Епанчинцева на должность главного тренера «Сибири».

«Вадим – хороший специалист. Настало время проявлять себя. Есть все возможности проявить все свои тактические рисунки, тактические идеи. Сейчас тенденции показывают, что за счёт обороны можно добиться результата, но, чтобы шагнуть выше, нужна активная атакующая игра. Я считаю, что это хороший вариант для «Сибири», у них наверняка было много вариантов, но они всё взвесили и приняли такое решение», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошлом сезоне «Сибирь» не попала в плей-офф, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.