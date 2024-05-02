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Форвард «Торонто» Мэттьюс может пропустить шестой матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Мэттьюс может пропустить шестой матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отсутствовал на общей тренировке клуба, сообщает журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Отмечается, что он катался на льду отдельно с травмированными игроками команды. Скорее всего, форвард пропустит и шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Бостон Брюинз» (2-3). Напомним, из-за болезни Мэттьюс не принимал участия в пятой игре противостояния.

Мэттьюс не смог завершить четвёртый матч серии из-за болезни. Форвард провёл на площадке два периода и был снят с игр по решению медицинского штаба «Торонто». Всего форвард провёл на площадке 14 минут 16 секунд без набранных очков. В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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