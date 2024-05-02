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НХЛ объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

НХЛ объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи»
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Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Номинантами стали: голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, вратарь «Аризоны Койотс» Коннор Ингрэм и защитник «Калгари Флэймз» Оливер Чюлингтон.

Фото: NHL

Отметим, что лауреата определяют члены ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Трофей, учрежденный ассоциацией журналистов в 1968 году, назван в честь Уильяма Джона Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года в возрасте 29 лет вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной во время матча. Вместе с призом победитель получает чек на $ 2,5 тысячи, который от его имени направляется в благотворительный фонд.

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