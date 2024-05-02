«Противоречат концепции развития советской школы». Дементьев — о современных правилах

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о современных правилах в хоккее.

«Вы знаете, что у нас в Москве ребята в детско-юношеском хоккее не играют друг с другом в силовую? Для того, чтобы сыграть в силовую, нужно сначала коснуться шайбы, а потом играть в тело.

Начните прежде всего с таких вещей, которые вообще противоречат концепции развития советской школы хоккея, когда всегда был спаренный отбор. Первый игрок скинул, второй подбирает шайбу. Где люди, устанавливавшие эти правила, учились? У кого они учились? Пусть поспорят со мной, что такое спаренный отбор. Вспомните, например, упражнение великого Тарасова, которое называлось «бей канадца» (игрокам надо было врезаться в большой ствол дерева плечом, это было имитацией силовых приёмов. — Прим. «Чемпионата»)! А потом вырастет очередной Кучеров, к которому не проявляли интерес», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.