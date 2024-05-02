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«Нефтехимик» и «Адмирал» произвели обмен нападающими

«Нефтехимик» и «Адмирал» произвели обмен нападающими
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В результате обмена между клубами, в ХК «Нефтехимик» переходит нападающий Никита Ртищев. В ХК «Адмирал» отправляется форвард Даниил Скориков.

Даниил перешёл в нижнекамский клуб по ходу прошлого сезона. В составе «Нефтехимика» нападающий провёл восемь матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Никита Ртищев является воспитанником «Кристалла» из Электростали. В сезоне-2018/2019 Никита стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Годом позже, в составе молодёжной сборной России, он завоевал серебряные медали чемпионата мира. Всего в КХЛ Ртищев провёл 43 игры и набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, «Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило двух очков.

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.

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