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«Салават Юлаев» продлил контракты с двумя нападающими

«Салават Юлаев» продлил контракты с двумя нападающими
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«Салават Юлаев» продлил контракты с двумя нападающими — Артёмом Пименовым и Владиславом Ефремовым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Новые соглашения рассчитаны на два года.

В минувшем сезоне Пименов провёл 58 матчей, в которых набрал 17 (7+10) результативных баллов, на счету Ефремова 72 матча, в которых он забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач.

Напомним, в прошедшем сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Трактору» в шести матчах.

Отметим, сегодня стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Металлурга».

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