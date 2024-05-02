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«Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана по хоккею в рамках Большого тура

В Астане завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана со счётом 1:0.

На 14-й минуте первого периода счёт во встрече открыл Василий Глотов с передачи Арсения Коромыслова. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

Голкипер национальной команды России Артемий Плешков оформил «сухой» матч.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Отметим, что в составе «России 25» выступают 22 игрока из системы санкт-петербургского СКА. Напомним, в мае 2023 года сборная «Россия 25» стала победителем Большого тура.